Aşağıüçdam Köyü, 35 Yıl Sonra 'Düğün' Filmini İzledi

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Aşağıüçdam köyü sakinleri, 35 yıl önce köylerinde çekilen ve akrabalarının da oynadığı "Düğün" filmini televizyon ekranında izledi.

1990'da yönetmenliğini İsmet Elçi'nin yaptığı, oyuncular Oğuz Tunç, Aslı Altan, Halil Ergün, Gülsen Tuncer, Ülkü Ülker ve Hatice Boran'ın yer aldığı "Düğün" filminin bazı bölümleri Aşağıüçdam köyünde çekildi.

Sanat yönetmenliğini Adem Sönmez'in yaptığı film, 35 yıl aradan sonra köyde vatandaşlar tarafından izlendi.

Sönmez, basın mensuplarına, filmin konusunun kültür çatışması olduğunu söyledi.

Filmde Aşağıüçdam ve Konakdüzü köylerinde yaşayanların da yer aldığını belirten Sönmez, "Filmin üzerinden 35 yıl geçti. O filmin bir kopyası bendeydi. Filmi aldım ve köye getirdim. Burada insanlara izlettim. O dönem 7, 8 yaşında olanlar şimdi 40, 50 yaşlarında. Bazıları da vefat etmiş. Filmi izleyenler duygulandı." dedi.

Köy sakini Mehmet Şirin Ziyanak ise "Filmi izlerken duygulandık. Akrabalarımızın bazıları bu filmde oynadı. Filmde oynayanların bir kısmı vefat etti." diye konuştu.