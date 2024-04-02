Aşağıgüney Mahallesi'nde Muhtarlık Seçimi Kura İle Belirlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Aşağıgüney Mahallesi'nde yapılan mahalle muhtarlığı seçimlerinde oylar eşit çıkınca muhtar kurayla belirlendi.

Aynı aileden 2 adayın yarıştığı ve kalabalık bir nüfusa sahip mahallede muhtarlık yarışında, Rafet Biçen ve Rıdvan Biçen arasında geçen seçim yarışında adaylar 18-18 eşit oy aldı.

Muhtar kura ile belirlendi:

Yapılan seçimin ardından oylar eşit çıkınca Sandık Kurulu Başkanı adayların isimlerini beyaz bir kağıda yazıp, iki ayrı zarfa koyarak kura çekimi yaptırdı.

Kuranın sonucunda Rıdvan Biçen, kuradan çıkan isim oldu. Aynı sülaleden olan diğer muhtar adayı Refik Biçen, kurada çıkan akrabasını tebrik ederek başarılar diledi.

Kura sonrasında mahallenin muhtarı seçilen Rıdvan Biçen, "Bundan sonraki süre mahalleye hizmet getirme süresidir. Mahallemiz, ilçe merkezine 35 kilometrede ve Depelarkası olarak tabir edilen Keltepe bölgesinin arkasında bulunuyor." dedi.