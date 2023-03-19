Aşağı Avusturya eyaletinde aşırı sağcılarla hükümet kuran merkez sağ partiye tepkiler artıyor

Aşağı Avusturya eyaletinde aşırı sağcılarla hükümet kuran merkez sağ partiye yönelik tepkiler artıyor.

Eyalette ocakta yapılan seçimlerde yüzde 10'a yakın oy kaybına rağmen birinci olan iktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ile koalisyon kurması tepkilere yol açtı.

ÖVP'nin Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Johanna Mikl-Leitner, eyalet meclisinde çoğunluğu kaybetmesi nedeniyle yeni hükümeti kurmak için önce Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile görüştü, görüşmelerin akamete uğraması üzerine tartışmalı bir karar alarak aşırı sağcı partiyle anlaştı.

Aşırı sağcı FPÖ'nün Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Udo Landbauer'in tartışmalı ırkçı geçmişi, aynı partiden meclis üyesi başka bir siyasetçinin "Nazi selamı" verirken çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkmasına rağmen Mikl-Leitner'in bu partiyle koalisyon kurması tepkilere neden oldu.

Kovid-19 önlemleri ve salgın önlemlerine uymayanlara yönelik cezaların affedilmesi gibi vaatleri seçim sürecinde sıklıkla dillendiren, böylelikle oylarını artıran aşırı sağcılarla koalisyon hükümeti kuran Mikl-Leitner'in bu konulara ilişkin nasıl adım atacağı merakla bekleniyor.

SPÖ ile uzlaşamayan Mikl-Leitner'in FPÖ ile kısa sürede anlaşmasına ilk tepki Sosyal Demokratlardan geldi.

"Merkez sağ, Hitler selamı verenlerle anlaştı"

Sosyal Demokratlar, "Sosyal projelere ilişkin SPÖ ile uzlaşamayan Mikl-Leitner, Nazi propagandası yapanları tercih etti" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler de Mikl-Leitner'in kurduğu koalisyonla toplumu birleştireceğini ileri sürdüğünü, göçmen kökenli gençlere ayrıştırıcı tutum sergileyen, Nazi propagandası içeren kitapları masum göstermeye çalışan siyasetçilerle bunu nasıl başaracağının tartışma konusu olduğunu belirtti.

Avusturya'daki Yahudi Cemaati başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu, açık şekilde Nazi geçmişi bulunanlarla koalisyon kurulmasının bu kişilerin itibar görmesine, aşırı sağcı, ırkçı yaklaşımların artmasına yol açacağı yorumunda bulundu.

Irkçılık karşıtı çalışmalarıyla bilinen SOS Mitmensch Derneği de 23 Mart'ta ÖVP'nin Aşağı Avusturya eyalet merkezi önünde protesto eylemi yapacağını duyurdu.

Bu arada siyaset bilimciler, iki partinin kurduğu koalisyonun 2024'te yapılması planlanan genel seçimlere yönelik hazırlık olduğu, kamuoyu yoklamalarına göre birinci parti konumundaki aşırı sağcı FPÖ ile merkez sağ ÖVP'nin federal düzeyde yeniden bir araya gelebileceği görüşünü paylaşıyor.

17 ay süren aşırı sağcı koalisyon

Avusturya'da 2017-2019 yıllarında ÖVP-FPÖ koalisyon hükümeti kurulmuş, dönemin FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin karıştığı öne sürülen skandallar nedeniyle bu birliktelik 17 ay sürmüş, Strache bütün görevlerinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Aşırı sağcı parti, Ekim 2019'da gerçekleştirilen genel seçimlerde yaklaşık yüzde 10 oy kaybetmişti.