Haberler

Arvo Pärt'ın 90. Yaşına Özel 'Adam's Lament' Konseri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Estonyalı besteci Arvo Pärt'ın 90. yaşına özel düzenlenecek 'Adam's Lament' konseri, 20-21 Kasım'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek. Devlet Çoksesli Korosu ve Orkestra Akademik Başkent'in sahneleyeceği konserde Pärt'ın önemli eserleri seslendirilecek.

Estonyalı besteci Arvo Part'ın 90. yaşına özel olarak hazırlanan "Adam's Lament" konseri, 20-21 Kasım'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek.

Devlet Çoksesli Korosu ve Orkestra Akademik Başkent'in şef Burak Onur Erdem yönetiminde sahneleyeceği konserde, Part'ın en önemli çağdaş vokal eserlerinden biri olan "Adam's Lament" seslendirilecek.

Konserde ayrıca bestecinin farklı dönemlerinden seçilen "Cantus in memoriam Benjamin Britten", "Salve Regina", "Silhouan's Song", "Nunc Dimittis", "Estonian Lullaby" ve "Vater Unser" adlı eserleri de yer alacak.

Yaklaşık 24 dakika süren ve Grammy ödülüne layık görülen "Adam's Lament", 2010'da Aya İrini'de dünya prömiyerini yapmıştı.

Konserin biletlerine ilişkin duyurular, CSO Ada Ankara ve Devlet Çoksesli Korosu'nun resmi iletişim kanallarından yapılacak.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Göztepe'nin Atatürk portreli formasına beğeni yağıyor

Formadaki bu detaya beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.