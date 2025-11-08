Arvo Pärt'ın 90. Yaşına Özel 'Adam's Lament' Konseri

Estonyalı besteci Arvo Part'ın 90. yaşına özel olarak hazırlanan "Adam's Lament" konseri, 20-21 Kasım'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek.

Devlet Çoksesli Korosu ve Orkestra Akademik Başkent'in şef Burak Onur Erdem yönetiminde sahneleyeceği konserde, Part'ın en önemli çağdaş vokal eserlerinden biri olan "Adam's Lament" seslendirilecek.

Konserde ayrıca bestecinin farklı dönemlerinden seçilen "Cantus in memoriam Benjamin Britten", "Salve Regina", "Silhouan's Song", "Nunc Dimittis", "Estonian Lullaby" ve "Vater Unser" adlı eserleri de yer alacak.

Yaklaşık 24 dakika süren ve Grammy ödülüne layık görülen "Adam's Lament", 2010'da Aya İrini'de dünya prömiyerini yapmıştı.

Konserin biletlerine ilişkin duyurular, CSO Ada Ankara ve Devlet Çoksesli Korosu'nun resmi iletişim kanallarından yapılacak.