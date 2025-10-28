Haberler

Artweeks Istanbul XII. Edisyonu Kapanış Paneliyle Sonlandı

İyilik İçin Sanat Derneği tarafından düzenlenen Artweeks Istanbul XII. Edisyonu kapsamında gerçekleştirilen karma sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Panelde, merak duygusunun sanatla ilişkisi ve üretim süreçleri ele alındı.

İyilik İçin Sanat Derneği tarafından, Artweeks Istanbul XII. Edisyonu kapsamında gerçekleştirilen karma sergi, düzenlenen panelle sona erdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, The Ritz-Carlton Residences B Blok'ta düzenlenen ve küratörlüğünü Hicran Aksöz'ün üstlendiği sergide, 15 sanatçının 53 eserinden oluşan kapsamlı bir seçki sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bu yıl bağımsız sanatçılara da alan açan sergide, portre ve peyzaj temaları Michel Foucault'nun "özneleşme" kavramı üzerinden yeniden yorumlanarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"İyilik İçin Sanat Derneği'nin çıkış noktası aslında meraktı"

Serginin kapanış etkinliği olarak gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Selin Bozkurt üstlendi. Panele Ahu Orakçıoğlu, İpek Özmen Develi ve Zehra Öney konuşmacı olarak katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurt, derneğin temel kuruluş nedenine işaret ederek, "İyilik İçin Sanat Derneği'nin çıkış noktası aslında meraktı. Sanatı anlamak, sanatçıların üretim süreçlerine yakından tanıklık etmek ve bu deneyimi topluma aktarmak istedik. Bugün, bu merakın bizi bir arada tutan ortak bir payda haline geldiğini görüyoruz. Artweeks Istanbul'daki sergimiz, bu duygunun en güzel yansıması oldu. Sanatseverlerin ilgisi, sanatçılarımızın üretimlerine olan güvenini güçlendirdi. Kapanış panelimizle birlikte hem üretimin hem paylaşımın değerini yeniden hatırladık. Bu yıl da Artweeks Istanbul'un bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Panel konuşmacıları ise merak duygusunun sanatla ilişkilerindeki dönüştürücü etkisini, koleksiyonculuk ve üretim alanındaki kişisel deneyimleri üzerinden ele aldı.

