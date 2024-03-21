Artweeks İstanbul'un 9. Edisyonu The Ritz Carlton Residences'ta gerçekleştirilecek

Artweeks İstanbul'un 9. Edisyonu, Bilgili Holding ev sahipliğinde The Ritz Carlton Residences, İstanbul B Blok'ta gerçekleştirilecek.

Bilgili Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, daha önce Akaretler Sıraevler'de düzenlenen Artweeks, bu yıl 20-28 Nisan'da farklı bir lokasyonda düzenlenecek.

Türkiye'nin önde gelen galeri ve sanatçılarının eserlerinin görülebileceği Artweeks İstanbul 9. Edisyonu, sanatın evrensel dilini yansıtan eserlerle sanatseverler ve sanatçılar arasında bağlar kurmayı hedefliyor.