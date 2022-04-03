Artweeks@Akaretler'in 6. edisyonu 10 Nisan'a kadar sanatseverleri ağırlayacak

Sanatseverlerle koleksiyonerleri, tanınmış yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getirmeyi hedefleyen Artweeks@Akaretler'in 6. edisyonu devam ediyor.

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, 10 Nisan'a kadar Akaretler Sıraevler'de açık olacak.

Çağdaş sanatın çeşitliliğini, galeriler, bağımsız sanatçılar ve koleksiyoner sergileri ile kutlayan Artweeks@Akaretlerin 6. edisyonu, Akaretler Sıraevler 11,15,17,19,37-39, 55 ve B 2/2-3-4 numaralı binalarında ücretsiz olarak görülebiliyor.

"Sergilerdeki esas amacım engelli çocuklara faydalı olmak"

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve sanatçı Şerife Bilgili Ercantürk, "Bağmana" isimli sergisine ilişkin AA muhabirine, 4 yıldır kişisel sergileriyle Artweeks'e katıldığını söyledi.

Ercantürk, pandemi döneminde insanların kendiyle baş başa kalma fırsatı bulduğunu belirterek, "Bu süreçte kendi bağlarımızı tanımaya çalıştık. Hangi bağların daha önemli olduğunu, hangi bağların bizi nelere bağladığını ve nelere bağlı olduğumuzla yüzleşmeye başladık. Ben de bu ruh halini çok fazlasıyla hissettim. O yüzden de resimlerimi yaparken her şeyi birbirine bağlamak istedim. Sonra bu bağlama nedenini anlamlandırmaya çalıştım ve serginin adı 'Bağmana' çıktı ortaya." dedi.

Sergide inşaat malzemelerini kullanarak ürettiği eserlerin de yer aldığını ifade eden Ercantürk, son dönemde ürettiği 10 eseri sanatseverlerle buluşturduğunu söyledi.

Ercantürk, soyut çalışmalar yaptığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu yüzden de resimlerimin her karesinden farklı anlamlar çıkarılabilir. Herkesin derinliğini keşfedeceği eserler var burada. Benim bu sergilerdeki esas amacım engelli çocuklara faydalı olmak. Özellikle de yurt dışına açılmayı ve bu sergileri yurt dışında yapmayı arzuluyorum. Oradan döndüğümüzde bu eserlerden elde ettiğimiz gelirlerle çok daha fazla engelli çocuğun hayatına dokunmak istiyorum."

"Geleneksel kökenli bir sanatçıyım"

Etkinlikte eseri sergilenen sanatçı Zeynep Çilek Çimen de Artweeks@Akaretler'de bir izleyici kitlesinin oluştuğunu söyleyerek, "Ben geleneksel kökenli bir sanatçıyım ve motifleri yorumlamaya devam ediyorum. Eserlerim gitgide soyutlaşıyor gibi hissediyorum. İnsanlar daha önce hemen çözerken şimdi ne anlatmak istediğimi soruyorlar. Böyle bir gizemin olması güzel aslında." dedi.

Çimen, optik sanat üretimlerini devam ettirmek istediğini belirterek, bir solo sergi yapmayı ve sanatta uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Etkinlikte eseri bulunan sanatçı Ergin Varlıbaş ise sanatla 4 senedir ilgilendiğini ve ilk kez bir eserini sergilediğini ifade etti.

Varlıbaş, neon sanat denilen ışıklı enstalasyonlar yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Eserlerimde neşe, aşk ve heyecan duygularını göstermeye çalışıyorum. Neon bir gazdır, şekillendirmek için ateşi kullanıyorum. Önce camına şekil veriyorum, sonra da istediğim renk gazı seçerek renklendiriyorum. Gelecek ay Dubai'de bir solo sergi açmayı planlıyorum. Hayalimde ise Art Basel gibi büyük sanat fuarlarında eserlerimi sergilemek var."