Artvinli Balıkçılar Yeni Av Sezonuna Merhaba Dedi

Artvinli Balıkçılar Yeni Av Sezonuna Merhaba Dedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de balık avlama sezonu, yapılan dualarla birlikte açılışı yapılarak 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. 2024-2025 balıkçılık av sezonu Hopa Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle başladı.

ARTVİNLİ balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte, dualarla açılışı yapılan av sezonu için 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Artvin'de, 2024- 2025 balıkçılık av sezonu Hopa Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle açıldı. Törene, Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Neşat Ulutaş, Hopa Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Serkan Aksoy, balıkçılar ile vatandaşlar katıldı. Dualarla açılışı gerçekleştirilen av sezonu için balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı. Denizde balıkçılarla ilk ağları çeken Vali Ergün'ün ağına bol miktarda mezgit ve barbun takıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu

Mert Hakan'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu

Saran büyük oynuyor! Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.