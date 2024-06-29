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Artvin Yusufeli T-14 Tüneli Ulaşıma Kapatıldı

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Artvin'in Yusufeli ilçesi yolundaki T-14 tüneli, beton korunağının bir kısmının çökmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ekipler tünelde çalışma başlatırken, ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi yolundaki T-14 tüneli, beton korunağının bir kısmının çökmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ekipler tünelde çalışma başlatırken, ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

Artvin-Yusufeli kara yolundaki 2 bin 460 metre uzunluğundaki T-14 tünelinin, üst beton korunağının bir kısmında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle tünel içindeki beton bloklar kara yoluna düştü. Tünel, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, tünelde çalışma başlattı. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin tüneldeki çalışmaları sürerken, ulaşım da alternatif yoldan sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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