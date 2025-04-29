Artvin ve Trabzon'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

ARTVİN ve Trabzon illerinde jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Baskın anı jandarma kamerasına yansıdı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Şavşat ilçesi ile Trabzon ilçesinde silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı belirlenen kişilere ait 13 adrese 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonunda dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda; 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca şarjörü, 212 adet 9 mm çapında fişek, 25 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Baskın anı jandarma kamerasına yansıdı.