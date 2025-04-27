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Artvin ve Trabzon'da Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: 9 Gözaltı

Artvin ve Trabzon'da Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: 9 Gözaltı
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Artvin ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonda, kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Artvin ve Trabzon'da kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin ve Trabzon'da ilişkili olduğu düşünülen bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptıkları operasyonda Artvin ve Trabzon'da belirlenen 13 adrese eş zamanlı arama yaptı.

Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 şarjör, 212 adet 9 milimetre çapında fişek ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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