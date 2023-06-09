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Artvin Valisi Yılmaz Doruk Pirnalli köyünü ziyaret etti

Artvin Valisi Yılmaz Doruk Pirnalli köyünü ziyaret etti

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Artvin Valisi Yılmaz Doruk, merkeze bağlı Pirnalli köyünde incelemelerde bulundu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, merkeze bağlı Pirnalli köyünde incelemelerde bulundu.

Muhtar Nurettin Avcı ve köy sakinlerinin taleplerini dinleyen Doruk, vatandaşın yaşam kalitesini artırmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Doruk, köydeki sorunların en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağının altını çizdi.

Avcı ise Artvin-Şavşat karayolundan köye ulaşımın sağlandığı 13 kilometrelik yolun genişletilerek standardının yükseltilmesi istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Artvin Valiliği Yılmaz Doruk Güncel Haberler

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