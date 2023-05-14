Artvin Valisi Yılmaz Doruk oyunu kullandı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Seçimin sağlık bir şekilde tamamlanması için gerek güvenlik güçlerimiz gerekse de kamu görevlilerimizle her türlü tedbiri aldık.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Seçimin sağlık bir şekilde tamamlanması için gerek güvenlik güçlerimiz gerekse de kamu görevlilerimizle her türlü tedbiri aldık." dedi.

Merkezdeki Şehit Erol İnce İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Doruk, eşi Meral ve kızı Sıla Doruk'la "1026" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Doruk, gazetecilere, seçimin ülkeye, millete ve Artvin'e hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Seçim sürecinin Artvin'de huzur ve sükunet içinde geçtiğini belirten Doruk, "Bugün söz vatandaşımızda, vatandaşımızın kararını bekleyeceğiz. Bu saatten sonra milletimiz ne derse o olacak. Demokrasi şölenini burada tamamlamış olacağız." dedi.

Artvin'de 132 bin civarında seçmen olduğunu kaydeden Doruk, "İlimizde 132 bin civarında vatandaşımız 636 sandıkta oylarını kullanacak. Seçimin sağlık bir şekilde tamamlanması için gerek güvenlik güçlerimiz gerekse de kamu görevlilerimizle her türlü tedbiri aldık." diye konuştu.

Doruk, tüm annelerin gününü de kutladı.