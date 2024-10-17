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Artvin Valisi Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Toplantı Yaptı

Artvin Valisi Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Toplantı Yaptı
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Artvin Valisi Turan Ergün, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle bir araya gelerek tarım ve hayvancılık alanındaki projeler hakkında bilgi aldı.

Artvin Valisi Turan Ergün, Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Vali Ergün, ziyarette, müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İl Müdürü Neşat Ulutaş'tan brifing aldı.

Toplantıda Vali Ergün'e, kurumun mevcut yapısı, Artvin'de tarım ve hayvancılık alanında uygulanan ve devam eden çalışmalar ile planlanan projeler hakkında bilgi verildi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından kurum hizmet binasında incelemelerde bulunan Ergün, personele çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

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