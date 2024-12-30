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Artvin Valisi Ergün Ortaköy Köyünü Ziyaret Etti

Artvin Valisi Ergün Ortaköy Köyünü Ziyaret Etti
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Artvin Valisi Turan Ergün, Ortaköy köyünde gerçekleştirilen ziyarette okulları gezerek öğrencilerle bir araya geldi ve sağlık merkezindeki hizmetler hakkında bilgi aldı. Köy sakinleriyle buluşarak sorun ve taleplerini dinledi.

Artvin Valisi Turan Ergün, merkeze bağlı Ortaköy köyünü ziyaret etti.

Ortaköy İlkokulu ve Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Ergün, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Ergün, daha sonra Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi'nde sunulan sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alarak sağlık çalışanlarıyla görüştü.

Köy sakinleriyle de buluşan Ergün, sorun ve talepleri dinledi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
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