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Artvin Valisi Ergün'den Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

Artvin Valisi Ergün'den Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret
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Artvin Valisi Turan Ergün, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek güvenlik güçlerine teşekkür etti ve kolaylıklar diledi.

Artvin Valisi Turan Ergün, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Ergün, vatandaşların huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan personele kolaylıklar diledi.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
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