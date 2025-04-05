Artvin Valisi Ergün'den Anadolu Ajansı'nın 105. Yıl Dönümüne Özel Mesaj

Artvin Valisi Turan Ergün, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ergün, mesajında, AA'nın Milli Mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulduğunu belirtti.

Ergün, AA'nın 105 yıldır her şartta ve her zorlukta doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyunu sağlıklı ve güvenilir bilgiyle buluşturarak milletin ortak sesi olma görevini kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizdi.

Anadolu'nun güçlü sesi AA'nın Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyurmaya devam ettiğini vurgulayan Ergün, "Kuruluşundan bugüne Anadolu Ajansının gelişimine katkı sunan tüm mensupları şükranla anıyor, ülkemizin köklü ve saygın basın kuruluşlarından biri olan Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.