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Artvin Valisi Ergün'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Artvin Valisi Ergün'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Artvin Valisi Turan Ergün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Artvin Valisi Turan Ergün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ergün, mesajında, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin geleceğe güvenle bakılmasını sağlayan, her türlü engelin aşılması mücadelesinde güç veren, varoluş mücadelesinin gurur verici eseri, millet iradesinin tescili ve bağımsızlığın nişanesi olduğunu aktaran Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Tam bağımsızlık ve milli egemenliğe dayanan Cumhuriyet rejimi, demokrasinin, özgürlüklerin ve eşitliğin teminatıdır. Harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı, Çanakkale Savaşı ve İstiklal Harbi'nin ruhu olan Cumhuriyetimiz, yüzyıllardır milletçe inşa ettiğimiz kaynağı hak, adalet ve eşitlik olan bir yaşam tarzının bugün vücut bulmuş halidir. Tarihi şan ve şereflerle dolu aziz Türk milleti, istiklaline ve istikbaline kastedenlere karşı başlattığı Milli Mücadelenin ardından kazandığı destansı zaferleri 29 Ekim 1923'te 'egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' diyerek, Cumhuriyet ile taçlandırmıştır."

Ergün, milletin yeniden dirilişinin simgesi, çağdaş bir devlet kurarak tarih sahnesindeki seçkin ve saygın yerini yeniden alışının ifadesi olan Cumhuriyetin ilanıyla ülkenin önünde yeni ufuklar açıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti bugün bölgemizde ve dünyada güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlet konumundadır. Geçen 101 yılda Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, eğitim, sağlık, bilim, kültür alanındaki atılımları ve güçlü demokrasisiyle dünyanın güçlü ülkeleri arasında yerini almıştır. Cumhuriyetimize bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sonsuza kadar sahip çıkmak, bayrağımızın göklerde ilelebet özgürce dalgalanması için her zamankinden daha çok çalışmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan, vatan tutabilmek için fedai can eyleyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Artvinli hemşerilerimizin ve milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

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