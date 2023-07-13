Artvin Valisi Yılmaz Doruk, makama çıktığı esnada özel gereksinimli bireyin düğün konvoyunun önünü kestiğini görünce kendisine eşlik etti. Gelin arabasını ilerlemesine izin vermeyen Vali Doruk ve özel gereksinimli birey Sıddık Uçar, damattan bahşiş koparmayı başardı.

Artvin Valisi düğün konvoyunun önünü kesti, özel gereksinimli birey için bahşiş aldı

ARTVİN - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, makama çıktığı esnada özel gereksinimli bireyin düğün konvoyunun önünü kestiğini görünce kendisine eşlik etti. Gelin arabasını ilerlemesine izin vermeyen Vali Doruk ve özel gereksinimli birey Sıddık Uçar, damattan bahşiş koparmayı başardı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk makamdan çıktığı sırada caddede düğün konvoyunun önünün kesildiğini görünce eşlik etmek istedi. Artvin'de yaşayan ve oldukça sevilen özel gereksinimli birey Sıddık Uçar, gelin arabasının önünde durarak bahşiş istedi.

O sırada makamdan çıkış yapan Vali Doruk, gülümseyerek Sıddık Uçar'ın yanına gitti ve gelin arabasının ilerlemesine izin vermedi. Damat Vali Doruk'u görünce araçtan inerek konvoyun önünün açılması için cüzdanından 50 TL çıkararak Uçar'a vermek istedi. Vali Doruk, biraz daha fazla vermesi için damatla bahşiş pazarlığı yaptı.

Sıddık Uçar bahşişi almanın mutluğunu yaşarken, Vali Yılmaz Doruk ise çiftlere mutluluklar dileyerek Caddeden ayrıldı. O anlar ise çevrede bulunanlar tarafından kayıt altına alınırken yaşanan renkli görüntüler kentte günün konusu oldu.