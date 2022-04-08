Artvin Valisi Doruk, Polis Haftasını kutladı

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü ve Polis Haftasını kutladı.

Vali Doruk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Başarılarla dolu köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Doruk, "Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hakimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi mesai mefhumu gözetmeksizin üstlenmiş olan Emniyet Teşkilatının kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Doruk, sahip olduğu 177 yıllık tecrübesine, eğitimli personeli ve çağın gereksinimlerine uygun teknolojik altyapıyı da ekleyen Emniyet Teşkilatının yaptığı başarılı çalışmalarla sadece Türkiye'de değil, dünya kamuoyunda da adından söz ettirdiğini, dün olduğu gibi bugün de halk nezdinde saygın bir yerde durduğunun altını çizdi.

İl Emniyet Müdürü Ergen ise Emniyet Teşkilatının vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yaptığını vurguladı.