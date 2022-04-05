Artvin Valisi Doruk, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Artvin Valisi Doruk, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Yusuf Okur - Güncel
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Artvin Valisi Doruk, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Doruk mesajında, 102 yıllık engin birikimiyle ülkenin nadide kurumlarından olan Anadolu Ajansının Türkiye'de olduğu gibi dünya kamuoyunda da saygın ve güvenilir bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansının, Milli Mücadele'nin haklılığını kamuoyuna en iyi şekilde anlatmak için kurulduğunu hatırlatan Vali Doruk, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı kurulduğu günden bugüne tesis ettiği sağlam altyapısıyla alanında dünyaya referans olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu güzide kurumun kurucularını minnetle anıyor, ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında çalışan mensuplarının başarılı faaliyetlerinin devamını diliyorum."

AA / Yusuf Okur - Güncel

Yılmaz Doruk, Türkiye, Artvin, Güncel, Haberler

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