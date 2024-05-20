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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Türkiye-Gürcistan İş İlişkilerini Geliştirmek İçin Toplantı Yaptı

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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan ve iş insanı Çağatay Ülker'i kabul etti. Vali Ünsal, Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostane ilişkilerin devam etmesi ve iki ülkenin gelişmesine katkı sağlama konusunda gayret göstereceklerini belirtti.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Gürcistan İş Konseyi Başkanı ve Gürcistan Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan ile iş insanı Çağatay Ülker'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Ünsal, Türkiye ile Gürcistan'ın dost ve kardeş iki ülke olduğunu söyledi.

Ünsal, mevcut ilişkilerin her alanda artarak devam etmesine ve iki ülkenin gelişmesine katkı sunmanın gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti.

Çalışkan ise Gürcistan'da dernek olarak yaklaşık 21 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

Gürcistan ve Türkiye'nin birbirleriyle yakın bağları olan iki dost ülke olduğunu ifade eden Çalışkan, "İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler giderek gelişiyor. Türk iş adamlarımızın Gürcistan'da turizm, inşaat, tekstil, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve tarım alanlarında önemli yatırımları var. Umarım ki gelecekte iki ülke arasındaki ekonomik aktivite daha da artacak, birlikte daha fazla yatırım ve ithalat, ihracat yapılması mümkün olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Osman Çalışkan Cengiz Ünsal Gürcistan Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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