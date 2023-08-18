Artvin Valisi Cengiz Ünsal görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliğine atanan Cengiz Ünsal, görevine başladı.

Ünsal'ı Valiliğe gelişinde Vali Vekili Furkan Taha Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Soner Süzer, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumlarının yöneticileri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

Tören mangasını selamlayan Ünsal, kendisini karşılayanlarla tanıştıktan sonra bölgedeki vatandaşlar ve esnafla selamlaştı.

Ünsal, valilik hatıra defterini imzaladıktan sonra, Sincan Kaymakamlığı'ndan Artvin Valiliği görevine atandığını söyledi.

Görev değişiminin Artvin'e hayırlı olmasını dileyen Ünsal, " Artvin Valiliği görevini bizlere nasip eden rabbime hamd ediyorum. Bizleri bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Ünsal, Artvin'in doğa turizminin başkenti olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Artvin doğa güzelliğinin yanı sıra ülkemizin önemli enerji üretim merkezlerinden. Artvin ortak paydasında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz, milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, muhtarlarımız, siyasi partilerimiz ve halkın desteği ile güzel işlere imza atacağız. Artvin'in bulunduğu yerden daha iyi bir seviyeye ulaşması noktasında azami gayret göstereceğiz. Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz. Bir ve beraber olduğumuz sürece bütün sorunların üstesinden geliriz."