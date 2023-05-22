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Artvin Valisi Borçka'da esnafı ziyaret etti

Artvin Valisi Borçka'da esnafı ziyaret etti

Güncel Haberler

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka'da esnaf ziyaretinde bulundu. Vali Doruk, Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı ve Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Mertürk ile esnafı ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere ilçeye gelen Vali Doruk, Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı ve Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Mertürk ile esnafı ziyaret etti.

Sorun ve talepleri dinleyen Doruk, esnafa hayırlı kazanç diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Artvin Valiliği Yılmaz Doruk Güncel Haberler

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