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Artvin Valilik Binasına Yorgun Mermi İsabet Etti

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Artvin'de Valilik binasının camına yorgun mermi isabet etmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Sabah saatlerinde fark edilen kurşun izi ve çatlaklar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, merminin nereden ateşlendiği belirlenemedi.

Artvin'de Valilik binasının camına yorgun mermi isabet etmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde mesai için Valiliğe gelen personel, bir odanın camında kurşun izi ve çatlaklar fark etti.

Çalışanların ihbarı üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, geç saatlerde nereden ateşlendiği belli olmayan yorgun merminin camı kırarak oda zeminine düştüğü belirlendi.

Merminin kim tarafından ateşlendiğinin tespiti için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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