Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden özel çocuklara ziyaret - Haberler

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Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden özel çocuklara ziyaret

AA - Bayram Sarayoğlu - Güncel
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Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden özel çocuklara ziyaret

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Artvin Gazi Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerini ziyaret etti.

ARTVİN (AA) - Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Artvin Gazi Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerini ziyaret etti.

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bora Mercan, yönetim kurulu üyeleri Fahrettin Şahin, Murathan Taşkın, Bayram Sarayoğlu ve Yüksel Dağlaroğlu, Artvin Gazi Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Özel öğrencileri sınıflarında ziyaret eden yönetim kurulu üyeleri, bir süre sohbet ettikleri çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Özel eğitim sınıfı öğretmeni Merve Taşkın, özel çocukların ziyaretine gelen yönetim kurulu üyelerine sürpriz yaparak tahtaya bordo mavi renklerle çizdiği "Trabzonspor her yerde 1967'den beri" konulu resim beğeni topladı.

Okul müdürü Osman Pehlivan ise ziyaretlerinden dolayı dernek yöneticilerine teşekkür etti.

AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

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