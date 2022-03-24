Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden Hopa Kaymakamı Üçüncü'ye ziyaret - Haberler

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Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden Hopa Kaymakamı Üçüncü'ye ziyaret

AA - Bayram Sarayoğlu - Güncel
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Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden Hopa Kaymakamı Üçüncü'ye ziyaret

Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

ARTVİN (AA) - Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Kaymakam Üçüncü, Dernek Başkanı Bora Mercan, yönetim kurulu üyeleri Bayram Sarayoğlu, Murathan Taşkın, Alişan Topaloğlu, Yaşar Balkaya, Hikmet Başar ve Emre Sarayoğlu'nu kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda başarı temennisinde bulundu.

Dernek başkanı Mercan ise derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Artvin genelinde binlerce Trabzonspor taraftarımız var. Yıllardır hayalini kurduğumuz şampiyonluğa artık çok yaklaştık. Ligde 8 maçımız kaldı, bu maçlardan toplam 9 puan almamız durumunda resmi olarak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Çok heyecanlı ve gururluyuz." dedi.

Artvin'i bordo mavi bayraklarla süslemeye başladıklarını belirten Mercan, "Yıllar sonra gelecek şampiyonluğu bordo mavi renklere gönül vermiş tüm taraftarlarımızla doyasıya yaşamak istiyoruz. Ünlü bir sanatçıyı ilimize getirerek unutulmayacak bir konser verdirmek istiyoruz. Dernek olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." diye konuştu.

Ziyaret sonunda dernek yönetimi, Kaymakam Üçüncü'ye "Artvin Trabzonspor Sevdalıları" yazılı atkı hediye etti.

AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

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