Artvin, Trabzon ve Rize'de '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kutlandı

TRABZON (AA) - Artvin, Trabzon ve Rize'de "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Artvin'de 1 Mayıs Tertip Komitesince organize edilen kutlamalar kapsamında Atapark Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, pankart ve dövizlerle slogan atıp marşlar söyleyerek Halitpaşa Meydanı'na yürüdü.

Burada kutlamalara devam eden grup adına konuşan Eğitim-Sen Artvin Şube Bakanı Köksal Gümüş, ekonomik düzenin emeği ve emekçiyi sömürme üzerine inşa edildiğini ileri sürdü.

Ülkede ve dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen umutlarını hiç kaybetmediklerini belirten Gümüş, "Bugünden yarına hep umut biriktirdik. Umutluyuz çünkü biz işçisi, kamu emekçisi, asgari ücretlisi, emeklisi ile çoğunluğuz. Biz halkız. Biz dünyanın ve ülkenin tüm güzelliklerini ortaya çıkaran en yüce değerin, emeğin sahipleriyiz." dedi.

DİSK Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin de işçiyi korumak için asgari ücrete yeni bir güncelleme yapılması gerektiğini söyledi.

Kutlamalar, yerel sanatçıların sahne aldığı konserle son buldu.

Etkinliğe, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Trabzon

Trabzon'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Cumhuriyet Mahallesi'nde bir araya gelen KESK'e bağlı sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde döviz ve pankartlarla yağmur altında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Burada konuşma yapan KESK Trabzon Şubesi Dönem Sözcüsü Engin Nur, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayarak, "Anadolu'da futbolda devrim yapıp İstanbul'un saltanatını yıkan Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunu kutluyor, bundan sonraki mücadelelerinde de üstün başarılar diliyoruz." dedi.

Nur, Trabzonspor'un şampiyonluğundan ötürü mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayarak, "Hep birlikte dün gece bayram yaptık. Bugün de 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramını kutluyoruz. Yarın bir bayramımız daha var. Ramazan Bayramı'nı karşılayacağız. Şimdiden hepinizin, tüm Trabzon'un, tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz." diye konuştu.

Kutlamalar kapsamında CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Suiçmez, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Eğitim-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Emine Çalık ile Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Trabzon İl Başkanı Tamer Özlü de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kemençe sanatçısı İlknur Yakupoğlu eşliğinde kadınlar korosu konser verdi.

Rize

HAK-İŞ'e bağlı sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Valilik önündeki tören alanında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

HAK-İŞ Rize İl Başkanı Hasan Fehmi Bursalı, HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerde olduklarını söyledi.

Öte yandan KESK'e bağlı sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise ellerinde döviz ve pankartlarla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Vatandaşlar, yağmur altında kutlamalara burada devam etti.