Artvin-Şavşat kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor
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Artvin-Şavşat kara yolunun 34. ve 44. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sonucu yol kapanmıştır. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açılmıştır.
Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Şavşat kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.
Artvin-Şavşat kara yolunun 34. ve 44. kilometrelerinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan çamur halindeki toprak birikintisi ve kaya kütleleri yola sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Heyelanda yamaçtan koparak yola sürüklenen çamur halindeki toprak birikintisine saplanan Yüksel Köksal'ın kullandığı 34 UY 4473 plakalı otomobilde maddi hasar oluştu.
Karayolları ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.