Artvin-Şavşat kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Artvin-Şavşat kara yolunun 34. ve 44. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sonucu yol kapanmıştır. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açılmıştır.