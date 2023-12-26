Artvin-Şavşat-Ardahan Kara Yolunda Heyelan ve Kaya Düşmesi
Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yolun 22,5. kilometresinde meydana gelen olay sonucunda yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol tek şeritten kontrollü olarak açıldı.
Artvin-Şavşat- Ardahan kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Artvin-Şavşat-Ardanuç-Ardahan kara yolunun 22,5. kilometresinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri yola düştü.
Heyelan nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.
Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, ekiplerin çalışması devam ediyor.