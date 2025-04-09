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Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nden Arama Kurtarma Eğitimleri

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Artvin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ORKUT, afet durumlarına karşı 237 personeline 'Kentsel Arama Kurtarma' eğitimleri vererek, ekiplerin etkin bir şekilde müdahale edebilmesini sağlıyor.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Orman Arama Kurtarma Timi (ORKUT) olası afet durumlarına karşı eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli uzman kişilerce teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen "Kentsel Arama Kurtarma" faaliyetine giren 237 personel, arama kurtarma teknikleri, enkaz altında müdahale ile ekip koordinasyonu konularında eğitim aldı.

Artvin Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy gazetecilere yaptığı açıklamada, ORKUT ekiplerini aktif ve hazır duruma getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Gürsoy, eğitimlerin sonunda ekiplerin afet bölgelerine en kısa sürede ulaşarak koordineli ve etkin bir şekilde operasyon yürütebilir duruma gelmelerini amaçladıklarını dile getirdi.

Ekiplerin ilk yardım eğitimi de alacaklarını aktaran Gürsoy, şunları kaydetti:

"237 arkadaşımız AFAD il müdürlüğünün koordinasyonunda onların uzmanları tarafından verilen eğitimlerle 3 gün süren eğitimle 'Kentsel Arama Kurtarma' eğitimleri aldılar. Artvin Sağlık İl Müdürlüğümüzün de takviyesiyle ilk yardımcı eğitimiyle eğitimlerimizi tamamlayacağız. Artvin il genelinde 7 işletme müdürlüğümüzde 237 arkadaşımız da bu eğitimleri almış olacak. Allah gecinden versin bir felaket anında biz kurum olarak hazır olma gayreti içerisindeyiz."

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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