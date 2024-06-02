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Artvin, Ordu, Trabzon, Giresun ve Rize'de LGS sınavı tamamlandı

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Artvin, Ordu, Trabzon, Giresun ve Rize'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın her iki oturumu da tamamlandı. Toplamda binlerce öğrenci sınava katıldı ve veliler de çocuklarını yalnız bırakmadı.

Artvin, Ordu, Trabzon, Giresun ve Rize'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ortaokul 8. sınıfta eğitim gören öğrencilere yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

Artvin'de 1271 öğrencinin katıldığı sınav, kent genelinde 10 okulda 69 salonda yapıldı. Salonlara girişte öğrencilerin kimlik belgesi kontrol edildi. Görevliler, okul çevresinde bekleyen velilerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, LGS'ye giren tüm öğrencilere başarı diledi.

Ordu'da ise sınava 6 bin 686 öğrenci katıldı. Sınav, kentteki 34 okulda, iki oturum halinde gerçekleştirildi. Okul çevresinde sınavın bitmesini bekleyen veliler, çıkışta karşıladıkları çocuklarına sarıldı.

Trabzon'da 18 ilçedeki 39 okulda 9 bin 342 öğrenci sınava katıldı. Aileler de sınava giren çocuklarını yalnız bırakmadı.

Giresun'da 4 bin 143 öğrenci, 26 okulda sınava girdi. Öğrenciler, okul girişinde görevlilerce karşılanarak belgeleri kontrol edildikten sonra sınıflara alındı. Okul çevresinde dua ederek bekleyen velilerin de çocukları kadar heyecanlı olduğu gözlendi.

Rize'de, 18 okulda 2 bin 894 öğrenci sınava girdi. Sınavın yapılacağı merkezlere gelen öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından salonlara yönlendirildi.

Öte yandan geçici kimlik belgesine ihtiyaç duyabilecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 07.30-12.00 saatleri arasında açık tutuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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