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Artvin Milli Parkı'nda vaşak fotokapana yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Artvin Milli Parkı'nda bir vaşağın görüntüsü fotokapanlara yansıdı.

Artvin Milli Parkı'nda bir vaşağın görüntüsü fotokapanlara yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen fotokapanlar, Artvin Milli Parkı'nda bir vaşağı görüntüledi. DKMP Artvin'in sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, "Fotokapanımızın önünde günlük bakımını yapan vaşak" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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