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Artvin Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 21 Şüpheli Tutuklandı

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Artvin merkezli İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyon kapsamında bir çağrı merkezinde çok sayıda bilgisayar ve iletişim cihazı ele geçirildi. Örgüt üyelerinin dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda yaklaşık 600 milyon lira para transferi yapıldığı belirlendi.

Artvin merkezli İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, asayiş bilgilendirme toplantısında, güvenlik güçlerince mayısta gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin verileri paylaştı.

Kentin huzur ve güveni için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşın emrinde olacaklarını belirten Ünsal, "Organize suçlarla mücadele kapsamında, ilimizde mayıs ayı içerisinde güvenlik güçlerimiz tarafından, nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen bir organize suç örgütüne yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i tutuklanmıştır." dedi.

Ünsal, operasyon kapsamında bir çağrı merkezinde 20 masaüstü bilgisayar, 40 cep telefonu, 65 sim kart, 9 bankamatik kartı, 6 flaş bellek, 3 hard disk ve hafıza kartı ele geçirildiğini ifade ederek, "Örgüt üyelerinin dolandırıcılık faaliyetleri sırasında, hesaplar arası yaptıkları para transferi hacminin yaklaşık 600 milyon lira olduğu, incelenen Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri sonucunda tespit edilmiştir." diye konuştu.

Soruşturma 8 ay önce başlatıldı

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, kentte 2 kişinin 8 ay önce telefonla dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığının araştırma ve takibi sonucunda, elebaşlığını "Cey-Cey" lakaplı C.Ö'nün yaptığı suç örgütüne yönelik Artvin, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün elebaşının da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. C.Ö. dahil 21 zanlı, 3 Haziran'da Artvin Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmada, örgütün nitelikli dolandırıcılık faaliyeti kapsamında mağdurları genellikle ileri yaş gurubundan seçerek, "cinsel içerikli sitelere" giriş yaptıkları ve bunun emniyet birimlerince tespit edilmesi nedeniyle haklarında adli para cezası bulunduğu söylemleriyle kandırdıkları tespit edildi.

Örgüt üyelerinin, kurulan çağrı merkezinden vatandaşları arayıp kendilerini İstanbul Anadolu Adliyesi'nde avukat olarak tanıttıkları, adli para cezasının son günü olduğunu ve ödemedikleri takdirde cezanın hapis cezasına çevrileceğini söyleyerek para aldıkları teknik takiple belirlendi.

Örgütün yaptığı eylemlerin, "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, örgüt üyelerinin banka hesaplarında bulunan miktar hariç, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan 13 araç, 2 ev, şirket, 164 banka ve 2 de kripto para hesabına el konuldu.???????

Kaynak: AA / Güncel

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