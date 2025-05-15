Artvin'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Artvin'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
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Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü bölgede, hayvan sahipleri kar yağışı nedeniyle meralarda zorluk yaşadı.

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Artvin'de etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Ardanuç ilçesindeki Bilbilan Yaylası ve Geçitli köyü ile Şavşat'ın Sahara ve Arsiyan yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle sürülerini otlatmak için meralara çıkaran hayvan sahipleri zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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