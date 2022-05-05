Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

ARTVİN (AA) - Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kent genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek bölgelerde ise kar etkili oldu.

İlçelerden Ardanuç'ta Geçitli köyü ve Bilbilan Yaylası, Şavşat'ta Sahara Milli Parkı ve Arsiyan Yaylası, Borçka'da Borçka Tabiat Parkı ve Camili Havzası'nda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Camili Havzası'ndaki 6 köyün yolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, Şavşat-Ardahan kara yolunda ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları ekiplerince çalışma yürütülüyor.