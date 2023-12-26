Artvin'in Şavşat ilçesinde yolu kardan kapalı köyde rahatsızlanan kişi hastaneye kaldırıldı
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çükür köyünde yaşayan Yusuf Çolak rahatsızlandı. Yoğun kar nedeniyle yolu kapalı olan köye ambulans ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin yolu açmasının ardından Çolak evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.
Artvin'in Şavşat ilçesinde, yolu kardan kapalı köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin yolu açmasının ardından evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Çükür köyünün Agara Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Çolak'ın (72) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Yoğun kar nedeniyle yolu kapalı köye ambulans ile Şavşat Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makinesi sevk edildi.
Kepçeyle açılan yolda ambulansla ilerleyen sağlık ekipleri, Çolak'ın evine yaklaşık 2 saatte ulaştı.
Yusuf Çolak, evde yapılan ilk müdahalenin ardından Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi olmayan Çolak'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.