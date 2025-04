Artvin'in Macahel Bölgesi Nisan'da Kar Yağışıyla Şaşırttı

Artvinli Nisan ayında yağar karı bu sözlerle karşıladı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek Biyosfer Rezerv Alanı olan Macahel (Camili Havzası), Nisan ayında kar yağdı.

UNESCO'nun İnsan ve Biyoküre Programı Ulusal Koordinasyon Konseyi kararı doğrultusunda 29 Haziran 2005'te "Biyosfer Rezervi Alanı" ilan edilen Macahel, Artvin'in en çok ziyaret edilen bölgeleri arasında yer alıyor.

Her mevsim turist çeken Macahel, aynı zamanda iklimsel olarak da çok farklı bir özelliğe sahip. Dört mevsimi aynı anda yaşama imkanı sağlayan bölgede mevsim geçişleri oldukça hareketli.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Macahel bölgesinde de kar yağışı başladı.

Bölgede etkili olan yağmur, kısa sürede lapa lapa kar yağışına dönüştü. Bölge halkından, aynı zamanda Macahel yolu ulaşımını sağlayan Osman Önder, Nisan ayında yağan kar yağışını çektiği video ile şunları söyledi:

"Yağıyor mübarek, Nisan dinlemiyor. Mayıs'ta olsa, Haziran'da olsa hiç fark etmez. Burası Macahel, yağar mı, yağar. Yıl 12, her an, her dakika, her gün yağabilir. Güneş de açabilir. Daha 5-10 gün önce 30 dereceleri buldu sıcaklık ama şu anda kar yağıyor. Macahel'in zenginliği, güzelliği bu. Sanki Ocak ayı gibi yağıyor."