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Artvin'in Karagöl'ü Sonbaharda Karla Kaplandı

Artvin'in Karagöl'ü Sonbaharda Karla Kaplandı
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Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl, yüksek rakımlı bölgelerde yağan karla birlikte eşsiz bir doğa manzarası sunuyor. Sarı, turuncu ve kırmızı tonlarının beyaz karla birleştiği görüntüler, doğa fotoğrafçıları ve turistlerin ilgisini çekiyor.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde yüksek rakımlı bölgeler kar yağışıyla beyaza büründü. Turistlerin ilgi odağı olan Karagöl'de karla kaplanan tepeler, sonbaharın eşsiz doğa manzaraları ile birleşerek güzel görüntüler oluşturdu. Doğanın sarı, turuncu ve kırmızı tonlarıyla bezenen ormanlar ile karla kaplı dağların aynı karede buluştuğu manzara dron kamerasıyla görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı bölgelerde sararan ağaçlar, beyaz örtü ile birleşince renk cümbüşü oluşturdu. Turistlerin sıkça ziyaret ettiği Karagöl'de sonbaharın renkleriyle süslenen ormanlar, sarı, turuncu ve kırmızının binbir tonunu sergilerken, karla kaplı dağlar ise manzaraya eşlik etti. Ortaya çıkan manzaralar doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı oldu.

Doğanın sarı, turuncu ve kırmızı tonlarıyla bezenen ormanlar ile karla kaplı dağların aynı karede buluştuğu manzara da dron kamerasına yansıdı. Fotoğraf tutkunları, bölgede sonbaharın güzelliklerini ölümsüzleştirdi. Bölgeye gelen ziyaretçiler, tulum çalıp şarkılar söyleyerek doğayla iç içe olmanın keyfini çıkardı.

'MUTLAKA GELİN'

Karagöl'ü göründe heyecanlandığını ifade eden Hakan Aydın, "Yılın her mevsiminde; yazın, kışın, sonbaharda, ilkbaharda her zaman buraya gelen ziyaretçilerine en güzel görsellerini sunuyor. Bugün yine öyle. Bakın üzerinden buhar kalkıyor. Arkada sarı, yeşil ağaçlar, masmavi gökyüzü, bir tarafta yağmur, bir tarafta kar, bir tarafta bulutlar. İnsan heyecanlanıyor buraya gelince. Mutlaka gelin" dedi.

Karagöl'de tulum çalmanın bir başka olduğunu söyleyen Göksu Özgen, "Tulum, bölgemizi temsil eden en güzel ve en neşeli enstrüman. Bunu Karagöl'de çalmak ve dinlemek bambaşka güzel. Herkesi Şavşat Karagöl'e, kalpli göle bekliyoruz efendim" diye konuştu.

'KARAGÖL'Ü GÖRMEDEN ÖLMEYİN'

Yağmur Bayraktar ise "Karagöl muhteşem. Güz mevsimini yaşamaktayız. Yavaştan dağlarımıza kar yağmaya başladı 'Artvin'i görmeden ölmeyin' diye bir laf var dostlar ama Karagöl'ü görmeden de ölmeyin bence. Çünkü harika bir ortam insanı dinlendiriyor. Hepinizi Şavşat Karagöl'e bekleriz" dedi.

HABER-KAMERA: Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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