Haberler

Artvin'in Hopa İlçesinde Heyelan Riski Sebebiyle Binalar Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hopa'da etkili olan yağışlar nedeniyle iki bina tahliye edildi. Sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edilirken, tahliye edilen bina sakinleri misafirhanelere yerleştirildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan riski sebebiyle 2 bina tahliye edildi.

Kuledibi Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle 3 katlı bir binanın yanındaki istinat duvarı çöktü.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bina ile aynı bölgede heyelan riski taşıyan başka bir binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verdi.

Tahliye edilen bina sakinleri kaymakamlık tarafından misafirhanelere yerleştirildi.

Bu arada, polis ekipleri bölgede emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen istifa etti

Birleşmiş Milletler'de Suriye depremi! İstifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenilen takımın taraftarı yepyeni stadyuma böyle zarar verdi

Maçı kaybettiler, yepyeni stada böyle zarar verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.