Artvin'in Hopa İlçesinde Heyelan Riski Sebebiyle Binalar Tahliye Edildi
Hopa'da etkili olan yağışlar nedeniyle iki bina tahliye edildi. Sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edilirken, tahliye edilen bina sakinleri misafirhanelere yerleştirildi.
Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan riski sebebiyle 2 bina tahliye edildi.
Kuledibi Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle 3 katlı bir binanın yanındaki istinat duvarı çöktü.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bina ile aynı bölgede heyelan riski taşıyan başka bir binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verdi.
Tahliye edilen bina sakinleri kaymakamlık tarafından misafirhanelere yerleştirildi.
Bu arada, polis ekipleri bölgede emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel