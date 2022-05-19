Artvin'in doğal güzellikleri havadan görüntülendi - Haberler

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Artvin'in doğal güzellikleri havadan görüntülendi

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Artvin'in ilkbahar renklerine bürünen doğal güzellikleri helikopterden çekildi.

Artvin'in ilkbahar renklerine bürünen doğal güzellikleri helikopterden çekildi.

Özellikle Arap coğrafyası ve Kafkasya'dan gelen turistlerin ilgi gösterdiği Doğu Karadeniz, tarihi zenginliklerinin yanı sıra birçok doğal güzelliği de barındırıyor.

Bölgede ilkbaharda tamamen yeşile bürünen Artvin, yeşilin ve mavinin birbirinden farklı tonlarının yanı sıra karlı dağlarıyla ayrı bir güzellik sunuyor.

Sarp yamaçları, bitki örtüsü, ormanları, sulak alanları, gölleri ve barajlarıyla turistlerin hayran kaldığı Artvin'in doğal güzellikleri, AA ekibince helikopterden görüntülendi.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Kafkasya, İlkbahar, Artvin, Arap, Güncel, Haberler

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