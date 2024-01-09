Artvin'in Borçka ilçesinde 10 mahalle birleşerek köy statüsüne geçti
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bazı köylerde yapılan referandum sonucunda 10 mahalle birleşerek köy statüsüne geçti. Alaca köyüne bağlı Merkez, Orhanlı ve Işıklı mahalleleri Ataköy köyü adını aldı. Karşıköy köyüne bağlı Tektaş, Gürgenli, Kutliyet, Zegan ve Sanistle mahalleleri Tektaş köyü olarak birleşti. Güreşen köyüne bağlı Boyalı ve Kesiktaş mahalleleri ise Boyalı köyü adıyla müstakil köy statüsüne getirildi.
Artvin'in Borçka ilçesinde bazı köylere bağlı 10 mahalle, yapılan referandumla birleşerek köy statüsüne geçti.
Buna göre, Alaca köyüne bağlı Merkez, Orhanlı ve Işıklı mahalleleri birleşerek Ataköy köyü adını aldı.
Karşıköy köyüne bağlı Tektaş, Gürgenli, Kutliyet, Zegan ve Sanistle mahalleleri birleşerek Tektaş köyü, Güreşen köyüne bağlı Boyalı ve Kesiktaş mahalleleri birleşerek Boyalı köyü ismiyle müstakil köy statüsüne getirildi.
Artvin İl Genel Meclisi ocak ayı olağan toplantısında onaylanan değişim kararı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletildi.