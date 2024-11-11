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Artvin Hopa'da Tünelde Yangın: İş Makinesi Kullanılamaz Hale Geldi

Artvin Hopa'da Tünelde Yangın: İş Makinesi Kullanılamaz Hale Geldi
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Artvin'in Hopa ilçesinde Cankurtaran Tüneli'nde seyir halindeki bir iş makinesi alev aldı. Operatörün durumu bildirmesiyle yangın söndürüldü, ancak iş makinesi zarar gördü. Yangın nedeniyle tünelin Hopa-Artvin yönü bir saat ulaşıma kapatıldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde, tünel içinde seyir halindeyken alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Artvin-Hopa kara yolu güzergahındaki Cankurtaran Tüneli'nde seyir halindeki iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden iş makinesi operatörü Hakan Topal, araçtan inerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş makinesi zarar gördü.

Yangın nedeniyle çift tüpten oluşan Cankurtaran Tüneli'nin Hopa-Artvin istikameti, yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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