Artvin Hopa'da Trafik Kazası: İki Ölü

Artvin Hopa'da Trafik Kazası: İki Ölü
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Artvin'in Hopa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Olay, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin'in Hopa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Mert S. yönetimindeki 08 ABS 656 plakalı motosiklet, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa Geçişi Liman Kavşağı mevkisinde Yasin K'nin kullandığı 34 NJJ 664 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Yasin K, beraberindeki Enes G. ve Ebrar Ü. ile motosiklet sürücüsü Mert S, Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Mert S. ile Ebrar Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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