Artvin Hopa'da Otel Yangını Kontrol Altına Alındı

Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan 7 katlı otelin çatı katında çıkan yangın, kısa sürede diğer katlara da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Artvin'in Hopa ilçesinde otelde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Orta Hopa Mahallesi'ndeki 7 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine otelde konaklayanlar ve personel tahliye edildi.

Kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçrayan yangına, itfaiye müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Ekipler, binada soğutma işlemlerine devam ediyor.