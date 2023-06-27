Artvin Hopa'da kaçan boğa paniğe neden oldu

Artvin'in Hopa ilçesinde kurban pazardan kaçan boğa sahibine ve çevredekilere zor anlar yaşattı. Sahibi ve çevredekiler, pazar yerinde paniğe neden olan boğayı yakalamaya çalıştı. Yaklaşık 10 dakikalık uğraşın ardından sakinleşen boğa, diğer satıcıların da yardımıyla yakalanarak tekrar bağlandı. Boğanın pazar yerinde koştuğu anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.