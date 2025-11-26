Artvin Hopa'da Denizden Roket Motoru Çıktı
Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında balıkçılar, deniz yüzeyinde metal bir cisim buldu. Yapılan incelemede cismin roket motoru olduğu tespit edildi. Patlama riski taşımayan motor, kontrollü bir şekilde kıyıya çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde tekne ile denize açılan balıkçılar, bir süre sonra deniz yüzeyinde metal cisim olduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı bot gönderildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede cismin roket motoru olduğunu tespit etti.
Patlama ya da tahrip riski bulunmadığı belirlenen motor, kontrollü şekilde kıyıya çıkartıldı.
Öte yandan, balıkçıların roket motorunu bulma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel