Artvin Hopa'da Denizden Roket Motoru Çıktı

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında denizde roket motoru bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde tekne ile denize açılan balıkçılar, bir süre sonra deniz yüzeyinde metal cisim olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı bot gönderildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede cismin roket motoru olduğunu tespit etti.

Patlama ya da tahrip riski bulunmadığı belirlenen motor, kontrollü şekilde kıyıya çıkartıldı.

Öte yandan, balıkçıların roket motorunu bulma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.