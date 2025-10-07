Artvin Hopa Açıklarında İnsansız Deniz Aracı Bulundu

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde insansız deniz aracı bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hopa açıklarında bir teknedeki balıkçılar deniz yüzeyinde bir cisim olduğunu görerek, durumu Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede cismin insansız deniz aracı olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından denizde çevre emniyeti alındı.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, insansız deniz aracının 29 Eylül 2025'te Trabzon'un Çarşıbaşı açıklarında bulunan insansız deniz aracıyla aynı model olduğu belirtildi.