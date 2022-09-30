Artvin haberi: Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı Güncel Haberler Artvin haberi: Artvin'de 2 kilo 20 gram kubar esrar ile 14 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Artvin'de 2 kilo 20 gram kubar esrar ile 14 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Jandarma ekiplerince Borçka ilçesine bağlı Kayalar köyünde B.Ö'nün (74) ev ve eklentilerinde yapılan aramada 14 kök Hint keneviri bulundu. Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereiçi köyünde ise T.L'nin (29) çantasında 2 kilo 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ö. ve T.L'nin işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu Artvin Güncel Haberler

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