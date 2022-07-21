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Artvin haberi | Artvin'de un yüklü tırın dorsesi dere yatağına devrildi

AA - Yusuf Okur - Güncel
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Artvin haberi | Artvin'de un yüklü tırın dorsesi dere yatağına devrildi

Artvin bölgesinden gelen habere göre Artvin'de un yüklü tırın kafa kısmından ayrılan dorsesi dere yatağına devrildi.

Artvin'de un yüklü tırın kafa kısmından ayrılan dorsesi dere yatağına devrildi.

Alınan bilgiye göre, Artvin- Ardahan devlet kara yolunun 39'uncu kilometresindeki Pırnallı mevkisinde, Tuncay Düzgün'ün kullandığı 55 KY 470 plakalı tırın dorsesi, mekanik arıza nedeniyle kafa kısmından ayrıldı.

Dorse, yol kenarındaki Şavşat Deresi yatağına devrildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada un çuvallarının bir kısmı zarar gördü.

???????Dorsede bulunan ve zarar görmeyen çuvalların başka bir araca nakledilmesi için çalışma başlatıldı.

AA / Yusuf Okur - Güncel

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